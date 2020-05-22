(дополненная версия, уточняется информация во 2-м абзаце)
Дубай. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи, сообщили местные СМИ.
Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.
По различным данным, на борту могли быть не менее 90 человек.
Самолет рухнул на населенный район. На видеозаписях, появившихся в Интернете, можно увидеть густой столб черного дыма, поднимающийся над домами.
1аю бп