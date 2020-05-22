Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 13:35

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Дубай. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Все основные больницы пакистанского города Карачи переведены на чрезвычайный режим работы в связи с катастрофой самолета близ местного аэропорта, сообщил в пятницу интернет-портал пакистанской газеты Dawn.

Издание отмечает, что сейчас на месте происшествия продолжается спасательная операция.

Имран Исмаил, губернатор провинции Синд, административным центром которой является город Карачи, сообщил, что самолет рухнул на густонаселенный район. "Беспокойство вызывают пострадавшие из этого района. На месте происшествия работают спасатели и рейнджеры, мы стараемся спасти как можно больше жизней", - сказал он, не уточнив данных о числе пострадавших.

Между тем, свидетели происшествия сообщили журналистам, что перед падением самолет загорелся в воздухе.

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи.

Самолет следовал по маршруту Лахор-Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.

На борту находились 90 пассажиров и восемь членов экипажа.

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