Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 14:18

Гонконг. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - В Сеуле приветствовали бы визит северокорейского руководителя Ким Чен Ына в Россию, поскольку он мог бы помочь продвижению усилий по денуклеаризации Севера, сообщил в понедельник агентству "Ренхап" представитель канцелярии президента Южной Кореи.

"Как я понимаю, председатель Ким Чен Ын может посетить Россию, я полагаю, что это было бы хорошо для Южной Кореи, поскольку это является частью процесса по денуклеаризации Корейского полуострова, и это может привести к положительным итогам", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке, однако точное место встречи и дата пока не назывались. Предполагается, что переговоры пройдут в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский близ Владивостока.

СМИ предполагают, что встреча состоится 24-25 апреля.

Ожидается, что В.Путин встретится с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая пройдет 26-27 апреля в Пекине.

Если саммит состоится, то это будет первая встреча лидеров двух стран за восемь лет, после того как бывший лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году.

1ар др

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