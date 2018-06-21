Возможная встреча Трампа с Путиным не идет вразрез с позицией НАТО по России - Столтенберг
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Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что возможная встреча лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может идти вразрез с позицией Североатлантического альянса по России.
"Встреча с президентом Путиным никоим образом не противоречит позиции НАТО", - заявил Й.Столтенберг в четверг, выступая в Ланкастер-Хаусе в Британии.
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Интерфакс