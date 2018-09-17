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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 6:11 17.09.2018 - 06:11

Лондон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Полиция исключила возможность того, что два человека, которые накануне в ресторане города Солсбери почувствовали себя плохо, могли отравиться "Новичком".

"Сейчас мы можем подтвердить, что нет ничего, что указывало бы на присутствие вещества "Новичок", - заявила местная полиция.

В заявлении говорится: "Из-за недавних событий в городе и опасений, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества, все аварийные службы проявили осторожность".

Причины ухудшения стояния пострадавших, которые госпитализированы, пока не установлены, ведется расследование.

Как говорилось ранее в заявлении полиции графства Уилтшир, полицейские оцепили район, прилегающий к ресторану Prezzo в городе Солсбери.

В нем отмечалось, что речь идёт о мерах предосторожности, принятых после того, как выяснилось, что двум посетителям ресторана - мужчине и женщине - стало плохо.

В заявлении не было данных о том, может ли это происшествие иметь отношение к отравлению ранее в этом году в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В то же время, британские СМИ обращали внимание, что Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi, в котором С.Скрипаль обедал с дочкой в день отравления.

1гк гс

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