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Этот контент был опубликован 17 июля 2018 г. 1:11 17.07.2018 - 01:11

Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что новейшие вооружения РФ не направлены на американский штат Флорида и другие штаты США и посоветовал средствам массовой информации внимательнее изучить видеоматериалы об этом оружии.

"Что касается видеоматериалов, они не говорят о том, что эта ракета направлена на Соединенные Штаты. Вам необходимо более внимательно посмотреть их", - отметил В.Путин в ходе интервью телеканалу "Фокс-ньюс".

"Там (в представленной инфографике российских ракет - ИФ) не было написано "Флорида"... Посмотрите внимательнее, хотите я вам подарю эти записи?", - подчеркнул российский президент.

Журналист "Фокс-ньюс", в свою очередь, пытался доказать В.Путину, что картинка, пусть и без надписей, явно напоминала именно Флориду.

Ранее в этом году президент РФ В.Путин в ходе оглашения послания парламенту продемонстрировал графические изображения полетов российских ракет. В свою очередь пресс-секретарь В.Путина Дмитрий Песков заявил, что географические очертания носили условный характер - никаких карт штатов США не использовалось.

Помимо этого, Д.Песков заявил, что США не стоит опасаться новейших вооружений РФ в связи с демонстрацией карты штата Флорида, куда летят ракеты.

В СМИ США активно обсуждали видеоматериалы о новом российском оружии, увидев в них угрозу в адрес американской стороны.

1тэ во тг

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