Возобновили работу погранпереходы "Насиб" на сирийско-иорданской границе и переход "Кунейтра" между Сирией и Израилем
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 15 октября. ИНТЕРФАКС - КПП "Насиб" на границе Сирии и Иордании, а также пограничный переход "Кунейтра" между Сирией и Израилем открылись вновь, передает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
АП отмечает, что на иорданской стороне у КПП "Насиб" - важнейшего пропускного пункта на границе двух стран - выстроились десятки автомобилей. Сотрудники служб безопасности с собаками-ищейками осматривают транспорт.
В то же время, по данным АП, погранпереход "Кунейтра" пока что доступен только для наблюдателей ООН.
Агентство напоминает, что сотрудники ООН с 1974 года следили за режимом прекращения огня между Израилем и Сирии. Однако конфликт в Сирии, начавшийся в 2011 году, вынудил ООН покинуть КПП "Кунейтра".
Условия для возобновления работы КПП появились с восстановлением контроля правительственных войск над южными районами Сирии и возвращением миротворцев ООН на линию разъединения с Израилем. Переходом "Кунейтра" в прошлом пользовались в первую очередь друзы, чья община после арабо-израильских войн оказалась по разные стороны границы.
1аю ар
Интерфакс