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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 10:50 15.10.2018 - 10:50

Дубай. 15 октября. ИНТЕРФАКС - КПП "Насиб" на границе Сирии и Иордании, а также пограничный переход "Кунейтра" между Сирией и Израилем открылись вновь, передает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

АП отмечает, что на иорданской стороне у КПП "Насиб" - важнейшего пропускного пункта на границе двух стран - выстроились десятки автомобилей. Сотрудники служб безопасности с собаками-ищейками осматривают транспорт.

В то же время, по данным АП, погранпереход "Кунейтра" пока что доступен только для наблюдателей ООН.

Агентство напоминает, что сотрудники ООН с 1974 года следили за режимом прекращения огня между Израилем и Сирии. Однако конфликт в Сирии, начавшийся в 2011 году, вынудил ООН покинуть КПП "Кунейтра".

Условия для возобновления работы КПП появились с восстановлением контроля правительственных войск над южными районами Сирии и возвращением миротворцев ООН на линию разъединения с Израилем. Переходом "Кунейтра" в прошлом пользовались в первую очередь друзы, чья община после арабо-израильских войн оказалась по разные стороны границы.

1аю ар

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