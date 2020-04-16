Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 1:12

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - На спортивные мероприятия в США после их возобновления сначала не будут допускать зрителей, затем только их ограниченное число и лишь после устранения угрозы коронавируса стадионы вновь будут заполнены, заявил президент США Дональд Трамп.

"Многие из них (спортивных состязаний - ИФ) в начале будут проходить исключительно для трансляции по телевидению", - сказал Трамп на брифинге.

Позднее, рассказал президент, на трибуны начнут допускать болельщиков, но так, чтобы, к примеру, сидящие "были отделены между собой двумя пустующими местами".

"И наконец, когда вирус уйдет, у нас будут заполненные стадионы", - сказал Трамп.

Он добавил, что похожая поэтапная схема будет применяться при возобновлении работы ресторанов.

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