ВОЗ выразила обеспокоенность в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической республики Конго
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Женева. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В ВОЗ обеспокоены ухудшением эпидемиологической обстановки в Демократической республики Конго, где зафиксированы
44 случая заражения вирусом Эбола.
Три случая уже подтверждены экспертами ВОЗ. В частности последнее подтверждение поступило из города Вангата.
"Такое развитие событий вызывает беспокойство, но сейчас в нашем распоряжении есть инструменты для более успешного противостояния вирусу Эбола", - приводятся слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в заявлении, опубликованном в четверг на сайте организации.
"Вместе с партнерами, ВОЗ предпринимает решительные меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса", - добавил Т.А.Гебрейесус
Ранее на этой неделе ВОЗ направила в ДРК более 5 тыс. доз вакцин от вируса Эбола.
. ла ар
Интерфакс