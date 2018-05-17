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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 11:55 17.05.2018 - 11:55

Женева. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В ВОЗ обеспокоены ухудшением эпидемиологической обстановки в Демократической республики Конго, где зафиксированы

44 случая заражения вирусом Эбола.

Три случая уже подтверждены экспертами ВОЗ. В частности последнее подтверждение поступило из города Вангата.

"Такое развитие событий вызывает беспокойство, но сейчас в нашем распоряжении есть инструменты для более успешного противостояния вирусу Эбола", - приводятся слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в заявлении, опубликованном в четверг на сайте организации.

"Вместе с партнерами, ВОЗ предпринимает решительные меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса", - добавил Т.А.Гебрейесус

Ранее на этой неделе ВОЗ направила в ДРК более 5 тыс. доз вакцин от вируса Эбола.

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