Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 13:18

***Не менее 8 млн человек умирают ежегодно из-за употребления табака

Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны принимать более активные меры для борьбы с курением и для защиты людей от воздействия табака на их организм.

"ВОЗ настоятельно призывает страны бороться с табачной эпидемией путем всестороннего осуществления Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и принятия эффективных мер по противодействию табаку", - говорится в сообщении ВОЗ.

Среди мер, которые предлагают применять эксперты организации для борьбы с курением, - сокращение спроса на табак за счет повышения налогообложения табачной продукции и оказания поддержки отказывающимся от табака.

В преддверии Всемирного дня без табака, который традиционно отмечается 31 мая, международная организация указала на огромные масштабы смертности от легочных заболеваний, связанных с табакокурением.

По данным ВОЗ, более 40% всех случаев смерти, вызванных последствиями употребления табака, вызваны заболеваниями легких, такими как рак, хронические респираторные заболевания и туберкулез.

При этом, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что, по статистике, ежегодно из-за употребления табака умирает не менее 8 млн человек.

"Каждый год табак убивает не менее 8 миллионов человек. Еще миллионы людей из-за табака страдают раком легких, туберкулезом, астмой или хроническими заболеваниями легких", - сказал гендиректор ВОЗ.

Всемирный день без табака был учрежден ВОЗ в 1988 году. Ежегодно его отмечают 31 мая.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!