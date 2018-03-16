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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 18:10 16.03.2018 - 18:10

Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена изучить потенциальные риски содержания микрочастиц пластика в бутилированой питьевой воде.

В ходе крупнейшего расследования, проведенного журналистской организацией Orb Media, был проанализирован химический состав бутилированной воды крупнейших мировых брендов. В общей сложности было изучено 250 бутылок из девяти стран, и почти во всех были обнаружены частицы пластика.

Тестирование проводили в Университете штата Нью-Йорк.

"Мы находили (пластик) в одной бутылке за другой, - сообщила BBC профессор химии Шерри Мейсон, проводившая анализ. - Дело не в том, чтобы указать на конкретные марки. Исследование показало, что это относится ко всем. Пластик стал одним из самых распространенных материалов, которые мы используем. Теперь он проникает в воду и в другие простейшие продукты, которые мы употребляем".

В настоящее время не доказано, что микрочастицы пластика способны навредить здоровью даже при регулярном приеме внутрь, но эффект от их употребления до конца еще не изучен. В развивающихся странах, где вода из-под крана может быть непригодной для питья, эксперты по-прежнему советуют употреблять воду из пластиковых бутылок.

Журналисты связались с компаниями, производящими воду разных марок. Представители всех фирм заявили, что их продукт соответствует высочайшим стандартам качества и чистоты. Также в нескольких компаниях отметили, что сегодня даже в развитых странах отсутствуют санитарные нормы допустимого уровня содержания микрочастиц пластика в воде и не разработаны универсальные процедуры тестирования по этому параметру.

В ходе исследования была протестирована вода 11 марок, купленная в странах c высокой плотностью населения или с высокими показателями потребления бутилированной воды. Тестировали как воду, которую производят транснациональные компании, так и продукцию лидеров местных рынков. Чтобы исключить риск загрязнения образцов, покупку и доставку воды снимали на видео.

Воду тестировали с помощью специального красителя Nile Red, этот метод был недавно разработан британскими учеными, чтобы быстро выявлять наличие пластика в морской воде. Краска покрывает микрочастицы пластика, после чего они начинают светиться под лучами света из определенной части спектра.

Окрашенная вода пропускалась через специальный фильтр, затем ученые посчитали количество частиц пластика, размер которых превышал 100 микрон, то есть среднюю толщину человеческого волоса. После этого те частицы пластика, размер которых позволял работать с ними отдельно, проанализировали на спектрометре, чтобы убедиться, что это действительно пластик, и определить его конкретную разновидность.

Частиц размером меньше 100 микрон (вплоть до 6,5 микрон) было намного больше - в среднем около 314 на литр. Их считали, пользуясь методом, изобретенным астрономами для подсчета звезд в ночном небе. Природу этих частиц определить точно было невозможно, но можно предположить, что это тоже пластик, говорит Ш.Мейсон.

Хотя краситель Red Nile может прилипать не только к пластику, но и, например, к частицам раковин и водорослей, вряд ли подобные фрагменты могли присутствовать в бутилированной воде.

В число протестированных международных марок воды вошли, в частности, Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life, San Pellegrino, а среди лидеров национальных рынков - Aqua (Индонезия), Bisleri (Индия), Epura (Мексика), Gerolsteiner (Германия), Minalba (Бразилия), Wahaha (Китай).

Представители крупнейших производителей бутилированной воды в ответ на вопросы BBC высказали сомнения в методах исследования.

Так, в заявлении PepsiCo отмечается, что область науки, исследующая микропластики, находится на начальном этапе своего развития и требует сотрудничества многих заинтересованных отраслей, дальнейшего научного анализа и исследований, которые проходят проверку на разных уровнях. В Danone заявили, что не могут прокомментировать исследование, так как им не вполне ясна методология, однако отметили, что их собственные пластиковые бутылки одобрены регуляторами для хранения пищевых продуктов.

В Gerolsteiner также говорят, что уже несколько лет проводят тесты на микрочастицы пластика и что результаты до сих пор показывали уровень "значительно ниже максимально допустимого", предписанного фармацевтическим компаниям. В фирме заявили, что не понимают, как Ш.Мейсон удалось получить такие результаты. Впрочем, в компании согласны с тем, что микрочастицы пластмассы сейчас "присутствуют во всем", поэтому "возможность того, что они попадут в продукт из воздуха или из упаковки при бутилировании, полностью исключить нельзя".

Представители Coca-Cola заявили, что на их заводах применяется "многоступенчатый процесс фильтрации". Однако и они признали, что микрочастицы пластмассы, "кажется, присутствуют везде - даже в тщательно очищенных продуктах можно найти их в незначительном количестве".

В 2016 году в мире было продано 480 млрд бутылок, свидетельствуют данные Euromonitor. Для переработки собирают менее половины выпущенных бутылок. Около 7% бутылок проходят полный цикл переработки.

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