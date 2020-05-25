Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 19:12

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - ВОЗ ежедневно проводит обсуждения с Китаем по поводу проведения расследования в отношении происхождения коронавируса COVID-19, сообщил в понедельник руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Мы каждый день связываемся с нашими коллегами в Китае по поводу проведения необходимого научного расследования по происхождению вируса (COVID-19)", - заявил Райан.

Он подчеркнул, что власти Китая и других стран, а также в ВОЗ "заинтересованы в том, чтобы выяснить животное происхождение вируса". При этом Райан отметил открытость Китая к проведению расследования.

"Я думаю, мы будем рады продолжить эти обсуждения", - добавил он.

Накануне глава китайского МИД Ван И заявил, что власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавируса COVID-19.

"Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса", - приводят слова министра западные СМИ.

"В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным", - добавил Ван И, пояснив, что в этом случае не должно быть "политического вмешательства".

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

Власти США критикуют Китай за отсутствие транспарентности в том, что касается, в частности, происхождения вируса. В Вашингтоне не исключают, что он мог храниться в научной лаборатории Уханьского института вирусологии, а затем по какой-то причине - начать распространяться по планете.

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