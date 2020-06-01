Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 17:59

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, что ВОЗ получила уведомление из Вашингтона о разрыве связей, но, несмотря на это, организация хочет продолжать работу с США.

"На протяжении долгого времени мир получал большую выгоду, благодаря сильному сотрудничеству (ВОЗ - ИФ) с руководством и народом Соединенных Штатов... ВОЗ желает, чтобы это сотрудничество продолжалось ", - сказал он на пресс-конференции.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ отказалась провести нужные реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией.

Глава ВОЗ в понедельник заявил журналистам, что пока не видит смысла объяснять, как технически будет проходить выход США из организации.

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