Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 20:57

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Париж. 30 января. ИНТЕРФАКС - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания. "Китай фактически ввел новые стандарты для действий в таких ситуациях", - пояснил глава ВОЗ.

По его словам, Китай быстро выявил очаг заболевания и начал действовать. Пекин при этом проявил большую транспарентность, охотно делясь данными о вирусе с ВОЗ и международным сообществом в целом.

"Если бы не действия Китая, в мире было бы больше случаев заболевания и смертей о коронавируса", - уверен он.

"Однако мы не знаем, какой урон вирус может нанести при попадании в страну с менее мощной системой здравоохранения", - добавил он, объясняя решение ВОЗ.

"Мы должны действовать сейчас, чтобы подготовить страны к такому сценарию", - подытожил глава ВОЗ.

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