Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 8:33

Мадрид. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Бразилии не следует перезапускать экономику страны до тех пор, пока она не сможет проводить достаточное количество тестов на коронавирус, чтобы контролировать его распространение, сообщает Associated Press.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, учитывая активный уровень распространения заражений в настоящее время, властям следует оставить в силе ряд мер, направленных на сдерживание заражения, несмотря на то, что это негативно скажется на экономике.

Несмотря на рекомендацию ВОЗ, мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла объявил, что он намерен включить церкви в список жизненно важных мест для граждан, что позволит им возобновить работу. Рио-де-Жанейро - один из самых пострадавших от коронавируса городов Бразилии.

Также и губернатор Сан-Паулу, штата, где выявлено наибольшее число случаев заражения, исключил сохранение режима полной изоляции. Он заявил, что в штате начнут снимать ограничения 1 июня.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Бразилии выявлено 376,6 тыс. инфицированных, скончались 23,5 тыс. человек, полностью выздоровели к настоящему моменту 153,8 тыс. человека.

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