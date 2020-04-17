Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 10:03

Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Употребление алкоголя может повысить риски заразиться коронавирусом, сообщает газета The Sun со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Алкоголь подвергает риску иммунную систему и увеличивает возможность неблагоприятных последствий для здоровья", - говорится в докладе.

"Поэтому следует сократить до минимума количество потребляемого алкоголя, особенно в период пандемии COVID-19", - отмечает ВОЗ.

В ВОЗ подчеркнули, что мнение о том, что крепкий алкоголь убивает коронавирус - миф.

"Это не так. Употребление любого алкоголя представляет угрозу для здоровья. Но употребление алкоголя с высоким содержанием спирта, особенно, если используется метиловый спирт, может привести к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе к смерти", - заявили в ВОЗ.

Режим изоляции меняет алкогольные привычки людей, свидетельствуют опросы. Так, каждый пятый житель Великобритании заявил, что с момента введения ограничений стал употреблять большее количество алкоголя, чем до них. Однако, в то же время, каждый третий опрошенный заявил, что, наоборот, сократил или старался сократить употребление алкоголя. Кроме того, 6% опрошенных заявили, что совсем перестали употреблять алкоголь.

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