Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 12:36

Берлин. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - В странах, где будут отмечать православную Пасху, нужно внимательно отнестись к соблюдению рекомендаций по борьбе против коронавируса COVID-19, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

В ходе онлайн брифинга в четверг он поблагодарил всех, кто соблюдал эти меры во время Пасхи, которую отметили западные христиане 12 апреля. "Я призываю всех продолжать выполнять рекомендации в то время, как мы приближаемся и к православной Пасхе", - добавил Клюге.

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