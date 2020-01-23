Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 19:40

Брюссель. 23 января. ИТНЕРФАКС - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР новому типу коронавируса.

"На сегодняшнем заседании комитета стало ясно, что для того, чтобы продвинуться в этом вопросе, нам требуется больше информации. По этой причине я решил попросить экстренный комитет встретиться завтра", - заявил в четверг на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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