Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 21:37

Брюссель. 22 января. ИНТЕРФАКС - Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по зафиксированному в КНР новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

"Я чрезвычайно серьезно отношусь к тому, чтобы принять решение о том, объявлять или не объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного общественного здравоохранения", - заявил в среду на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я решил обратиться в Комитет экспертов ВОЗ с просьбой встретиться еще раз завтра, чтобы обсудить ситуацию", - добавил он.

"Наша группа в Китае работает с местными экспертами и властями, чтобы исследовать вспышку (вируса)", - отметил Гебрейесус.

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