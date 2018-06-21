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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 14:31 21.06.2018 - 14:31

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - КНДР предпринимает реальные шаги к денуклеаризации, а Пхеньян и Вашингтон больше не находятся в состоянии войны, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"На встрече глав Северной Кореи и США было объявлено о полной денуклеаризации Корейского полуострова и окончании враждебных отношений. Северная Корея реализует реальные меры для полной денуклеаризации, закрывает полигоны для ядерных испытаний и запуска ракет", - сказал Мун Чжэ Ин, выступая в четверг в Совете Федерации.

"Республика (Корея) и США реагируют мерами снижения военного давления в отношении Севера, объявляя мораторий на совместные учения. Теперь для Юга, Севера Кореи и США времена войны позади. И мы идем по пути к миру и сотрудничеству", - заявил президент.

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