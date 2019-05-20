Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 9:31

Стамбул. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Влиятельный иракский шиитский богослов Муктада ас-Садр заявил, что возможная война между США и Ираном приведет к гибели Ирака, и призвал Багдад занять "принципиальную позицию" в связи с этой угрозой.

"Я не сторонник возможной войны между Ираном и США и не поддерживаю идею участия Ирака в этом конфликте. Если Ирак не займет принципиальную позицию по этому вопросу, то конфликт между США и Ираном будет иметь серьезные последствия. Ирак и его народ уже не смогут пережить новый конфликт", - цитируют слова ас-Садра турецкое агентство "Анадолу".

Он подчеркнул, что в данный момент Ираку нужен мир, а если США или Иран втянут Ирак в войну, то соответствующая сторона "станет врагом иракского народа".

В то же время, по мнению духовного лидера иракских шиитов, ни США, ни Иран не хотят войны, и провоцировать их не стоит.

В последние недели отношения между Тегераном и США обострились. Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время, глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее на этой неделе выразил уверенность, что войны с США не будет.

В свою очередь президент США Дональд Трамп на прошлой неделе пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

"Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в Twitter

Однако позднее он отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

1аю ар

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