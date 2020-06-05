Москва/Стамбул. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Заявление министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса о готовности Афин к войне с Турцией не означает, что между входящими в НАТО странами разразится полномасштабный вооруженный конфликт, считает турецкий политолог Керим Хас.

"Данное заявление не следует рассматривать как признак подготовки к полномасштабным боевым действиям. Я не стал бы рассматривать вариант и локальных боевых столкновений между турецкими и греческими военными. Речь идет о двух членах НАТО, и, в этой связи, прямой вооруженный конфликт между Турцией и Грецией не просто кране маловероятен, но и практически исключен", - сказал Хас в пятницу "Интерфаксу".

По мнению политолога, заявление главы греческого военного ведомства следует рассматривать как элемент давления на Анкару в связи с тем, что недавно в правительственной газете Турции были опубликованы заявки на получение лицензии на исследование и добычу углеводородов государственной турецкой нефтяной кампанией вблизи островов, принадлежащих Греции.

"Что касается Турции, то градус напряженности на греческом направлении сейчас чрезвычайно выгоден президенту Эрдогану. На турецком политическом поле заметно активизировались силы, рассчитывающие составить конкуренцию партии президента. В этой ситуации Эрдоган заинтересован показать себя сильным и решительным лидером, рассчитывая нарастить электорат. Воевать с Грецией он, в любом случае, не собирается", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, в Анкаре будет отвергнут любой вариант решения проблем с Грецией военным путем. "Даже если предположить, что Турция отважится на военную кампанию, сразу четко обозначится негативная реакция НАТО, а также возникнут проблемы и с ЕС, с которым у Анкары и без того весьма сложные отношения. В силу этих факторов всякие рассуждения о возможности прямых боевых действий между Турцией и Грецией - за гранью реальности", - сказал Хас.

По сообщениям греческих СМИ, Панайотопулос в пятницу заявил о готовности Афин к военным действиям в случае провокаций с турецкой стороны, количество которых в последнее время резко увеличилось.

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