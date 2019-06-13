Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 1:25

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - США не заинтересованы в новом конфликте на Ближнем Востоке, но готовы отстаивать свои интересы, следует из сообщения Центрального командования США (CENTCOM).

"Мы не заинтересованы в новом конфликте на Ближнем Востоке. Мы будем отстаивать наши интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах и не в интересах международного сообщества", - говорится в заявлении пресс-службы Центрального командования.

При этом отмечается, что США вместе с партнерами в регионе "предпримут все необходимые меры для защиты себя и своих интересов".

"Сегодняшние нападения представляют собой явную угрозу международной свободе судоходства и свободе торговли. США и международное сообщество готовы защищать наши интересы, в том числе свободу судоходства", - следует из сообщения.

Центральное командование заявило, что ракетный эсминец Mason (DDG 87) направляется на место происшествия для оказания дополнительной помощи.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Администрация США возложила ответственность за случившееся на Иран.

1вз ад

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