Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 19:33

Дубай. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Солдаты из ОАЭ, служившие в йеменском Адене, возвратились на родину после восстановления стабильности в регионе, сообщил в среду телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Главное командования ВС ОАЭ.

"В мухафазе (Адене - ИФ) восстановлены стабильность и безопасность. Силы также снабдили оружием и обучили йеменские войска таким образом, чтобы они могли выполнять свои военные обязанности самостоятельно", - заявили военные ОАЭ, подчеркнув, что обученные служащие армии Йемена "обладают высокой компетентностью, профессионализмом и способны поддерживать безопасность и стабильность".

Отмечается, что вооруженные силы ОАЭ и их союзники возобновят борьбу с террористами в Южном Йемене и других регионах.

В заявлении командования также содержится напоминание, что вооруженные силы ОАЭ освободили город от хуситов и террористических группировок 17 июля 2015 года.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

1ви ар

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