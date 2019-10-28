Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - США намерены защитить нефтяные месторождения на востоке Сирии, в том числе от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и ответят на любую угрозу жизни своих военных, заявил в понедельник шеф Пентагона Марк Эспер.
"Мы приступили к размещению, передислокации дополнительных сил... в Дейр-эз-Зоре. Как я говорил, это включает в себя механизированные части и другие типы войск, и это продолжится, пока мы не решим: у нас есть достаточно возможностей, чтобы гарантировать - ИГ и другие дестабилизирующие силы не получат доступ к этому нефтяному объекту", - сказал Эспер в понедельник на пресс-конференции.
При этом он подчеркнул, что США "ответят при помощи преобладающей военной силы любой группе, которая угрожает безопасности наших сил там".
ПОСЛЕДУЕТ
1аю ав