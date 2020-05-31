Этот контент был опубликован 31 мая 2020 г. 15:07

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Второй день подряд протестующие против жестокости полицейского, по вине которого в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд, осаждают кварталы, прилегающие к Белому дому, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

По его данным, полиция останавливает манифестантов за несколько кварталов от Белого дома, применяя слезоточивый газ. В некоторых случаях приходится вмешиваться служащим Национальной гвардии округа Колумбия. Протестующие забрасывают правоохранителей бутылками, дорожными знаками, поджигают автомобили, контейнеры для мусора, бьют стекла в окнах и витринах.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил признательность Секретной службе, занимающейся его охраной, за то, как она вела себя перед демонстрантами: "Великолепная работа Секретной службы США прошлым вечером у Белого дома. Они были не просто полностью профессиональны, но и очень спокойны. Я был внутри, и не мог бы чувствовать себя еще более защищенным".

По словам президента, агенты службы позволяли протестующим "кричать и декламировать сколько угодно", но в то же время агенты демонстрировали готовность действовать, если возникала какая-либо угроза безопасности людей.

По данным на утро воскресенья, в связи с беспорядками режимы комендантского часа объявлены как минимум в 25 городах, расположенных в 16 штатах США.

Силы Национальной гвардии задействованы в 12 штатах.

Пентагон объявил режим готовности ряду армейских подразделений, которые могут быть задействованы для наведения порядка.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановит массовые беспорядки. "Моя администрация остановит массовые беспорядки и насилие. Мы остановим это незамедлительно", - сказал Трамп, выступая в Космическом центре имени Кеннеди. "Анархии не будет", - пообещал американский лидер.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

1ар бп

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