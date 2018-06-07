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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 12:28 07.06.2018 - 12:28

Берлин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Дикого волка, которого в четверг утром обнаружили возле шоссе в 30 километрах от Берлина, пришлось усыпить, потому что животное было сильно ранено, сообщила в четверг "Интерфаксу" представитель пресс-службы полиции во Франкфурте-на-Одере Бербель Котте-Вайс.

"Водитель ехал по автобану и в районе Барним между трассами А11 и А10 увидел волка, сидевшего на обочине. Водитель позвонил нам, произошло это примерно в 6.40. Мы оповестили все необходимые службы, и туда отправился ветеринар", - сказала представитель полиции. Когда врач приехал, то увидел, что волк ранен.

"Оказалось, что волк сидел на месте потому, что не мог идти дальше, задние ноги не двигались. Поэтому его пришлось усыпить", - сказала Б. Котте-Вайс.

На протяжении почти 150 лет волков в Германии истребляли. В последние годы они стали появляться снова, в 2000 году был зафиксирован первый помет в дикой природе после того, как там впервые за долгое время появилась пара волков. С тем пор численность волков постоянно растет, по данным руководства Бранденбурга, по состоянию на 2016/2017 год в этой федеральной земле насчитывалось уже 22 волчьи стаи. На волков запрещено охотиться, животные находятся под защитой властей, во многих регионах даже есть специальные "уполномоченные по волкам".

В то время, как защитники дикой природы этот факт приветствуют, крестьяне и фермеры часто жалуются, потому что волки задирают скот - по словам Б. Котте-Вайс, в районе Франкфурта-на-Одере происходит это довольно часто. ЧП в четверг - это первый случай, когда волка обнаружили в регионе Бранденбург прямо на трассе, сказала она.

Представитель полиции сказала, что не знает, как поступили бы с волком в случае, если бы он был здоров. "В любом случае ему бы дали снотворное, а потом поместили в вольер и куда-нибудь отвезли. Например, в зоопарк", - отметила она.

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