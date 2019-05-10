Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер вновь обвинил Россию в ухудшении ситуации на востоке Украины и призвал Москвы к выполнению Минских соглашений.
"В течение последних 5 лет российские боевики и ставленники России ухудшили жизнь людей на Донбассе. Россия должна положить конец боевым действиям, выполнить Минские соглашения и позволить восстановить и реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины", - написал К.Волкер в своем аккаунте в Twitter.
Ранее в пятницу он заявил, что США поддерживают право украинцев на определение своего будущего. Также он отметил, что "США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах".
1кю бп