Этот контент был опубликован 10 мая 2019 г. 16:40

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер вновь обвинил Россию в ухудшении ситуации на востоке Украины и призвал Москвы к выполнению Минских соглашений.

"В течение последних 5 лет российские боевики и ставленники России ухудшили жизнь людей на Донбассе. Россия должна положить конец боевым действиям, выполнить Минские соглашения и позволить восстановить и реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины", - написал К.Волкер в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в пятницу он заявил, что США поддерживают право украинцев на определение своего будущего. Также он отметил, что "США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах".

1кю бп

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