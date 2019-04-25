Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 22:02

Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель госдепа США по Украине готов интенсивно работать со всеми сторонами над поиском решения конфликта в Донбассе, заявил в четверг зампостпреда США при ООН Джонатан Коэн.

"Спецпредставитель США Волкер готов к интенсивным контактам с Украиной, Россией и с нашими партнерами в ООН, чтобы добиться деэскалации конфликта и имплементировать минские договоренности", - заявил он, выступая в СБ ООН.

В частности, по словам американского дипломата, К.Волкер готов обсуждать "вопрос о международном контингенте, который бы обеспечивал безопасность и помог бы в имплементации минских договоренностей.

Дж.Коэн напомнил, что санкции, введенные США в связи с ситуацией в Донбассе, останутся в силе до тех пор, пока "Россия не выведет свои силы из восточной части Украины". Также для отмены санкции США ожидают имплементации минских договоренностей.

"Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - добавил дипломат.

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