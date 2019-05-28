Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что хотел бы провести встречу с представителями России в ближайшем будущем.
"Я бы хотел провести контакты с представителями России в будущем. Но я пока в данный момент не знаю, в каком формате они будут", - заявил он, отвечая на вопрос "Интерфакса" во вторник.
Волкер пояснил, что намерен выяснить, когда и как можно было бы организовать такую встречу.
"Русские дали ясно понять, что не видят возможности для продуктивных переговоров во время президентской кампании (на Украине - ИФ). Нам нужно понять, как обстоят дела сейчас во время парламентской кампании, и когда будет подходящее время, чтобы встретиться", - добавил спецпредставитель США.
По его словам, главной темой таких переговоров, безусловно, станет ситуация на востоке Украины. "В том, что касается тем. Конечно, главная тема на таких переговорах- эта война в Донбассе", - отметил Волкер.
Он подчеркнул, что в этом контексте нужно обсуждать и выполнение минских договоренностей.
"России нужно много сделать, чтобы выполнить свои обязательства в рамках минских договоренностей. У Украины тоже есть ряд обязательств. Мы хотим понять, где именно мы сейчас находимся (в этом вопросе - ИФ) и какого прогресса мы можем добиться", - сказал он.
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