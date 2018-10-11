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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 10:59 11.10.2018 - 10:59

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что у него не запланирована встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Что касается встречи с моим коллегой Сурковым... У нас нет запланированной встречи. Я хотел бы, чтобы в следующий раз, когда мы встретимся, у нас был продуктивный разговор", - сказал К.Волкер в четверг в ходе телефонного брифинга.

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