Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 2:59

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Два дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому он должен был сообщить о приверженности проведению расследования по газовой компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

Как сообщили источники издания, авторами проекта заявления стали посол США в ЕС Гордон Сондланд и бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.

Отмечается, что данный документ был подготовлен в течение нескольких недель после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером.

Неясно, ознакомился ли с проектом заявления сам президент Украины. Однако источники подчеркивают, что главный помощник Зеленского знал о готовящемся документе.

По словам собеседников издания, данное заявление было попыткой успокоить Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани и нормализовать отношения между двумя странами.

По мнению Сондланда и Волкера, Джулиани негативно влиял на мнение президента США об Украине и получение публичного обязательства от Зеленского продолжить расследование дожно было побудить Трампа поддержать новое украинское правительство, отметили источники.

Сам Джулиани заявил, что ему известно об этом сообщении, но что оно было написано не по его просьбе.

Он добавил, что заявление включает в себя обязательство по расследованию Burisma и обстоятельств вокруг выборов 2016 года.

Отмечается, что ни одно подобное заявление не было обнародовано публично президентом Украины.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

В Конгресс для дачи пояснений вызвали Курта Волкера, который, как стало известно СМИ в пятницу, подал в отставку, бывшего посла США на Украине Мэри Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондлэнда и советника Госдепа Ульриха Брехбуля.

В четверг Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его компаний.

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