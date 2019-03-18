Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 16:28

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Развитие событий, при котором Украина присоединится к НАТО, не должно восприниматься Россией как нечто опасное, заявил в понедельник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Я надеюсь, что этого не будет", - сказал он на видеоконференции, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он резкой реакции РФ в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.

В качестве примера он привел опыт стран Балтии, которым членство в НАТО, по словам К.Волкера, пошло на пользу: обстановка в них спокойная, развивается торговля, и потому эти государства стали "прекрасными соседями для России".

"Успешные соседи делают успешной и Россию", - подытожил американский спецпредставитель.

1во ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!