Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 16:08

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Жители Донбасса вряд ли проявят сильный интерес к предложению Москвы о выдаче им российских паспортов, заявил во вторник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Я не думаю, что все бросятся получать эти паспорта", - сказал он в ходе видеобрифинга.

Саму инициативу РФ с паспортами Волкер охарактеризовал как провокацию. "Россия пошла на провокационный шаг, сказав, что будет выдавать российские паспорта гражданам другой страны", - заявил он.

Спецпредставитель предупредил, что США изучат вопрос о том, можно ли "вычислить и не признавать такие паспорта, точно так же, как мы уже делаем с паспортами, выдаваемыми в Крыму".

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в указе, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

Ранее это решение российских властей осудили ФРГ, Великобритания, Франция и Евросоюз в целом.

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