Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 15:28

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепа США по Украине Курт Волкер не исключает новых санкций в отношении России в связи ситуацией вокруг Украины.

"Я ожидаю, что, если ситуация будет такой, какой она была в предыдущие несколько лет, санкции в отношении России периодически будут ужесточаться, если ситуация не будет меняться. Мы не хотим никому внушать мысль о том, что мы удовлетворены или принимаем статус-кво", - сказал К.Волкер, отвечая на вопрос "Интерфакса", ожидает ли он ужесточения санкций против России.

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