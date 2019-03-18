Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 15:42

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепа США по Украине Курт Волкер не исключает новых санкций в отношении России в связи ситуацией вокруг Украины.

"Я ожидаю, что, если ситуация будет такой, какой она была в предыдущие несколько лет, санкции в отношении России периодически будут ужесточаться, если ситуация не будет меняться. Мы не хотим никому внушать мысль о том, что мы удовлетворены или принимаем статус-кво", - сказал К.Волкер, отвечая на вопрос "Интерфакса", ожидает ли он ужесточения санкций против России.

По его словам, страны Запада "твердо убеждены, что ситуация должна измениться".

При этом он подчеркнул, что как ЕС, так и США, и Украина будут сворачивать санкции, если "Россия вернет под контроль Украины территорию (Крым)".

"Если минские соглашения будут реализованы, санкции, связанные с Минском, также будут сняты. Но пока санкции со стороны Евросоюза, США и Канады будут усиливаться, чтобы Россия осознала серьезность (претензий - ИФ)", - отметил К.Волкер.

1кю ар ав

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