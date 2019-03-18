Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 15:37

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер высказался против прямых переговоров между ДНР/ЛНР и правительством Украины, поскольку, по его мнению, такие переговоры стали бы способом легитимации "вторжения" на украинскую территорию.

"Россия все еще отрицает, что делает это (поддерживает ДНР и ЛНР - ИФ) и настаивает на том, чтобы Украина напрямую вела переговоры с этими образованиями, что легитимизировало бы это вторжение и оккупацию", - сказал он.

При этом, отметил К.Волкер, украинские власти по понятным причинам отказались вести подобные переговоры.

Также он заявил, что в сложившейся ситуации можно винить только Россию, которая, по его словам, несерьезно относиться к необходимости мирного процесса на Украине.

Между тем Россия не считает себя стороной конфликта и заявляет, что выступает на переговорах в Минске посредником между Киевом и республиками Донбасса.

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