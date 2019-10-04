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Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Подавший в отставку с поста спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курт Волкер в течение почти 10 часов отвечал на вопросы трех комитетов Палаты представителей США о скандале, связанном с призывами президента Дональда Трампа расследовать дела Джо Байдена и его сына на Украине, передает Associated Press.

По данным агентства, Волкер заявил конгрессменам, что ни сам Трамп, ни кто-либо другой из администрации США не оказывал на него давление в связи с какими бы то ни было аспектами этого дела.

Кроме того, Волкер заявил, что говорил украинцам "держаться подальше от американских политиков". Он также рассказал конгрессменам, что предупреждал адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что не стоит доверять информации бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Слушания проходили за закрытыми дверями. По словам источника, на слушаниях Волкер вел себя спокойно, говорил прямолинейно и не уходил от ответов. Он ответил на все заданные ему вопросы.

Со своей стороны агентство отмечает, что согласно серии текстовых сообщений, распространенных по итогам слушаний, "высокопоставленные дипломаты США призывали нового избранного президента Украины провести расследование, связанное с семьей Джо Байдена, в обмен на организацию визита в Вашингтон".

Речь идет о трех дипломатах - самом Волкере, о поверенном в делах США на Украине Уильяме Тейлоре и постпреде США при ЕС Гордон Сондланд.

По данным агентства, утром 25 июля перед телефонным разговором между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским Волкер написал сообщение помощнику Зеленского Андрею Ермаку, в котором призывал Киев провести расследование дел семьи Байдена в обмен на визит Зеленского в Вашингтон.

"Докопайтесь до правды - до того, что произошло в 2016 году, и мы согласуем дату визита в Вашингтон", - приводит агентство текст сообщения. Позднее Ермак написал ему сообщение о том, что "разговор прошел хорошо" и предложил несколько дат в сентябре, когда бы Трамп и Зеленский могли встретиться.

"Когда у нас будет дата, мы сможем собрать пресс-брифинг и анонсировать предстоящий визит и изложить видение перезагрузки отношений США-Украина, среди прочего - расследование дела о Burisma (компания, в совете директоров которой числился Хантер Байден - ИФ) и о вмешательстве в выборы", - написал ему Ермак, по данным агентства, спустя две недели после звонка. В ответ на это Волкер отправил ему: "Замечательно!".

Кроме того, Волкер, Сондланд и Тейлор обсуждали текст заявления, которое Зеленский должен был бы выпустить в поддержку расследования. Также об этом ранее сообщала The New York Times.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

В конце сентября американские СМИ сообщили, что Волкер подал в отставку. Официальных заявлений по этому поводу пока не было. Associated Press называет Волкера бывшим спецпредставителем. На сайте госдепа он обозначен как действующий сотрудник.

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