Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 19:01

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Подавший в отставку с поста спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курт Волкер объявил об уходе с поста исполнительного директора Института международного лидерства имени Маккейна.

"Недавняя концентрация внимания на моей работе как спецпредставителя США по Украине может отвлечь внимание от успехов и продолжающегося развития Института. Поэтому я ухожу с поста исполнительного директора", - приводят американские СМИ выдержки из заявления Волкера.

Волкер в течение семи лет возглавлял этот исследовательский центр, базирующийся в Вашингтоне. Исполнять обязанности Волкера теперь будет бывший глава Национального контртеррористического центра США Ник Расмуссен.

Волкер недавно оказался в центре "украинского скандала". На прошлой неделе он в течение почти 10 часов отвечал на вопросы комитетов Палаты представителей США. В частности, согласно сообщениям СМИ, Волкер встречался в 2018 году с чиновниками украинской компании Burismа, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантер.

Ранее западные СМИ сообщали, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

В конце сентября американские СМИ сообщили, что Волкер подал в отставку. Официальных заявлений по этому поводу пока не было. Associated Press называет Волкера бывшим спецпредставителем. На сайте госдепа он обозначен как действующий сотрудник.

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