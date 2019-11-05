Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 22:22

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер при даче показаний в Конгрессе заявил, что президент США Дональд Трамп не требовал от украинских властей вести расследование, связанное с выборами США 2016 года, в качестве условия для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

"Мы спросили... Волкера: "Трамп когда-либо отказывал во встрече с президентом Зеленским... пока украинцы не дадут обязательство расследовать обвинения... связанные с выборами 2016 года?", - написал конгрессмен Джим Джордан в Twitter

"Ответ на этот вопрос - нет... никакой взаимосвязи нет", - ответил Волкер, согласно стенограмме показаний, выдержки из которых обнародовал конгрессмен.

Три комитета палаты представителей США во вторник опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от Сондланда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

"Из показаний ясно следует, что в обмен на заявление (о том, что правительство Украины ведет расследование в отношении семьи Байденов или компании Burisma - ИФ) Трамп предоставил бы президенту Украины встречу в Белом доме, которую тот жаждал получить, а затем миллионы долларов критически необходимой военной помощи", - говорится в заявлении руководителей комитетов по разведке, иностранным делам и надзору.

В понедельник комитеты опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США на Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

1аю бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!