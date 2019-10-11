Стамбул. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщили в пресс-службе Госдумы.
Встреча состоялась в рамках официального приема для всех участников III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
Председатель Госдумы "передал турецкому президенту теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина", сообщили в пресс-службе.
Володин и Эрдоган также обсудили главные темы Конференции, которая пройдет 12 октября в Стамбуле - вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия.
В пресс-службе напомнили, что "на полях" конференции Володин проведет ряд двусторонних встреч.
1мс др