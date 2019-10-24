Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 10:42

Страсбург. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Россия и другие страны Совета Европы должны консолидировать усилия для противостояния наркотрафику, незаконной миграции, терроризму, заявил в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с генсеком СЕ Марией Пейчинович-Бурич.

"Необходимо, чтобы был диалог между странами Европы. Важно, что Вы такой диалог поддерживаете", - заявил Володин.

"В каждый промежуток истории существуют свои вызовы. И нам необходимо объединить усилия перед новыми вызовами: наркотрафик, незаконная миграция, терроризм", - отметил он.

Володин напомнил, что "на основе диалога рождается доверие". "Когда мы говорим о Парламентской ассамблее Совета Европы, важно, чтобы ассамблея базировалась на основополагающих принципах парламентаризма", - добавил он.

Со своей стороны Пейчинович-Бурич сказала, что рада возможности встретиться с Володиным в рамках европейской конференции председателей парламентов. "Я также очень рада, что у нас есть возможность полноценно общаться с российской делегацией после ее возвращения в состав ПАСЕ", - отметила она.

Открывающая в четверг в Страсбурге конференция глав парламентов посвящено 70-летию с момента образования Совета Европы. Основная дискуссия пройдет по теме "Общий европейский дом: следующие 70 лет".

БП

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