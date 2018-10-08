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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 11:14 08.10.2018 - 11:14

Анталья (Турция). 8 октября. ИНТЕРФАКС - Совещание спикеров вызывает у парламентов стран Евразии все больший интерес в связи с актуальностью дискуссий и остротой предложенных для обсуждения тем, заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Законодательной палаты Олий Мажелиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

"Интерес к нашему совещанию растет. Если в прошлом году в нем участвовали порядка 20 делегаций, то в этом их более 40, в том числе приехали 23 председателя парламентов стран Евразии. И это связано с повесткой, которая вызывает безусловный интерес. Здесь никакими коврижками, организационными методами не привлечь участников - только через интерес к темам, которые обсуждаются", - сказал В.Володин.

Встреча прошла в рамках открывающегося во вторник в турецкой Анталье III совещания спикеров парламентов стран Евразии.

В.Володин особо отметил, что в повестку внесены "актуальные вопросы, волнующие все наши страны".

"Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии" - такова официальная повестка. Председатель Госдумы уточнил, что речь также пойдет о санкционной политике, торговых войнах, использовании национальных валют для взаиморасчетов. В российской делегации добавили, что будут затронуты и вопросы борьбы с международным терроризмом и наркотрафиком.

Спикеры договорились об активизации сотрудничества России и Узбекистана по парламентской линии и скором обмене официальными визитами.

Н.Исмоилов сообщил, что в Узбекистане ждут визита президента РФ Владимира Путина.

Первое совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось 19-20 апреля 2016 года в Москве, второе - 27-28 июня 2017 года в Сеуле.

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