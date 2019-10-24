Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 15:56

*** Глава МИД Исландии посетит Россию до конца года

Страсбург. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя Альтинга Исландии Стейнгримура Йоханна Сигфуссона посетить Россию.

"Площадка Парламентской ассамблеи Совета Европы дает свои результаты, мы можем видеться чаще, хотя было бы правильно, чтобы мы более активно выстраивали отношения между нашими национальными парламентами. Надеемся, что встреча заложит основы наших дальнейших отношений, и мы сможем лучше друг друга понимать, строить отношения между нашими парламентами в интересах наших стран", - сказал Володин в ходе встречи, которая прошла в четверг "на полях" Европейской конференции председателей парламентов.

Сигфуссон заявил, что рад возвращению России в ПАСЕ. Он добавил, что отношения между РФ и Исландией "всегда были хорошими".

Володин пригласил Сигфуссона в Россию, предложив обсудить вопросы, представляющие интерес для обеих стран.

"Мы вместе работаем в Арктическом совете, и вам было бы правильно посетить Россию. Я вас приглашаю", - отметил спикер Госдумы.

"Большое спасибо. Я посмотрю, смогу ли я в ближайшее время посетить вашу страну, я заинтересован в активизации наших отношений", - сказал спикер парламента Исландии.

Сигфуссон сообщил, что глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон планирует до конца этого года посетить Россию.

Спикер исландского парламента напомнил, что Исландия является председателем Арктического совета и заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог со всеми крупными участниками этого совета.

"Я как политик верю в силу диалога, несмотря на наличие различий между странами... Насколько я знаю, наш министр иностранных дел до конца этого года приедет в Россию, и я думаю, что мы сможем продвинуться вперед, несмотря на геополитические вопросы", - сказал Сигфуссон.

др

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