Страсбург. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич принять участие в торжествах в Москве по случаю 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.
"Приглашаю вас в Москву на празднование 75-летия Победы", - сказал Володин в четверг на встрече с Пейчинович-Бурич в рамках конференции председателей парламентов в Страсбурге.
Она поблагодарила за приглашение, отметив, что это хороший повод посетить Москву.
Открывающая в Страсбурге конференция глав парламентов посвящена 70-летию Совета Европы. Основная дискуссия пройдет по теме: "Общий европейский дом: следующие 70 лет".
Яч