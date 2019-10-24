Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 10:42

Страсбург. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич принять участие в торжествах в Москве по случаю 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

"Приглашаю вас в Москву на празднование 75-летия Победы", - сказал Володин в четверг на встрече с Пейчинович-Бурич в рамках конференции председателей парламентов в Страсбурге.

Она поблагодарила за приглашение, отметив, что это хороший повод посетить Москву.

Открывающая в Страсбурге конференция глав парламентов посвящена 70-летию Совета Европы. Основная дискуссия пройдет по теме: "Общий европейский дом: следующие 70 лет".

Яч

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