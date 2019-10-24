Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 12:27

*** Паскье: парламент - место для дискуссий

Страсбург. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье обратил внимание европейской коллеги на необходимость закрепить права на отдых для европейских пилотов и шахтеров.

"Важно обсуждать не только политические, но и трудовые права", - сказал Володин в четверг.

В этой связи спикер Думы сообщил о ведущейся в РФ дискуссии о четырехдневной рабочей неделе. "Ее инициировал председатель правительства, и в парламенте мы обсуждаем это предложение активно", - отметил Володин.

Также он рассказал, что в Госдуме рассматривается инициатива о гарантии сокращённой рабочей для женщин, работающих на селе.

В ходе общения с Паскье Володин акцентировал внимание на соблюдении прав пилотов на отдых.

"Пилот европейской компании должен отдыхать больше", - считает председатель Госдумы. Он отметил, что нельзя проводить долгие перелеты без смены экипажа и рассказал об опыте России в этом вопросе. "Наши пилоты имеют в этом плане (отдыха) закреплённые права", - сказал Володин.

Он также указал на необходимость зашиты трудовых прав шахтеров. "Это серьезный вопрос", - заявил спикер Госдумы.

В свою очередь председатель ПАСЕ согласилась, что "можно эти вопросы поднимать, это очень важно". Паскье также отметила работу России по выстраиванию системы защиты прав человека.

В ходе встречи Володин поблагодарил спикера ПАСЕ за то, что она сделала для того, чтобы Россия смогла полноценно принимать участие в работе Ассамблеи. "Народ поражать в правах нельзя. Потому что когда речь шла о лишении прав нашей делегации, это было расценено гражданами нашей страны именно как поражение в правах", - подчеркнул председатель Госдумы.

Паскье согласилась, что диалог - это важно: "Парламент, это то место, где нужно говорить".

Также она поблагодарила Россию за хороший приём приезжавшего в страну докладчика ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франка Швабе.

В четверг перед началом работы Конференции спикеров стран Совета Европы Володин уже провел встречи со спикером Словакии Андреем Данко, Молдавии - Зинаидой Гречаный и Монако - Стефаном Валери. В ходе встреч стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам в рамках тем Конференции.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, в течение дня состоятся встречи Володина с председателем Национального собрания Франции Ришаром Ферраном, президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой и Спикером Альтинга Исландии Стейнгримуром Йоханном Сигфуссоном.

1мс ки

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