Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 22:28

Тегеран. 28 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что РФ и Иран в условиях односторонних санкций США должны развивать товарооборот и принимать меры по защите инвестиций.

"В условиях, когда США в нарушении международных норм и правил торговли вводят в отношении наших стран односторонние санкции, требуют от европейских союзников прекратить реализацию проектов с Ираном и Россией, необходимо создавать условия, в том числе законодательные, для обеспечения стабильного роста товарооборота, защиты инвестиций", - сказал Володин на заседании межпарламентской комиссии в Тегеране.

По его словам, в 2018 году товарооборот РФ и Ирана составил 1 млрд 741 млн долларов, а с январь по сентябрь достиг 1 млрд 589 млн долларов.

тг

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