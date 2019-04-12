Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 13:58

Гонконг. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Филиппин в ходе боев с группировкой "Абу Сайяф" на юге страны уничтожили 12 боевиков, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Столкновения произошли в провинции Сулу в районе города Патикул.

Еще несколько военнослужащих получили ранения.

Исламистская группировка "Абу Сайяф" действует на филиппинских островах Минданао, Сулу и Басилан. В 2014 году ее руководство присягнуло на верность группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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