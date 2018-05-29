Вооруженный мужчина застрелил в Льеже двух полицейских и прохожего, ответным огнем нападавший убит
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Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Двое полицейских и прохожий были убиты из огнестрельного оружия и еще двое полицейских ранены во вторник в Льеже, сообщают бельгийские СМИ.
Вооруженный человек выстрелил в двух полицейских и прохожего. Затем он пытался скрыться, захватив в заложницы женщину, но был застрелен сотрудниками полиции, сообщили журналистам в полицейском управлении Льежа.
Бельгийская газета Le Soir сообщает, что инцидент произошел около 10:30 по местному времени (11:30 мск) во вторник в центре города.
Сайт газеты La Libre Belgique сообщает, что стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллах акбар".
Глава МВД Бельгии Ян Ямбон заявил в "Твиттере", что федеральный кризисный центр следит за ситуацией.
Ов вш
Интерфакс