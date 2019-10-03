Париж. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Неизвестный проник на территорию префектуры полиции Парижа и напал на сотрудников, сообщают французские СМИ.
Вооруженный ножом мужчина нанес ранения по меньшей мере трем сотрудникам полиции.
По некоторым данным, еще один полицейский открыл огонь по нападавшему и "нейтрализовал" его.
Нападение произошло на территории отделения полиции, расположенного на острове Сите в центре Парижа. Станцию метро под названием "Сите" временно закрыли из соображений безопасности.
В префектуру полиции в ближайшее время должен прибыть глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
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